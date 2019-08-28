Мобильная бригада врачей собирается в Индигу и Выучейский

Ненецкий автономный округ >> Медицина >> 28.08.2019

4-13 сентября врачи мобильной медбригады и флюорографического отряда Центральной районной поликлиники Заполярного района НАО обследуют жителей Выучейского и Индиги.

Главврач поликлиники Н. Микова сообщила, что в схему комплексного медобследования жителей отдаленных поселков внесены изменения. Все анализы, электрокардиографию жители поселков сдадут заранее, до визита врачей.

В Индиге уже работает медбрат по функциональной диагностике, который возьмет пробы на анализы мочи и крови, кала, проведёт ЭКГ, поэтому к приезду мобильной медбригады, врачи будут иметь результаты анализов. Это даст возможность провести точную диагностику, назначить лечение.

В составе расширенной медбригады будут педиатр, невролог, психиатр-нарколог, терапевт, отоларинголог, акушер-гинеколог, офтальмолог, хируруг, стоматолог, врач УЗИ и рентгенолог.

С начала года медики посетили 20 населенных пунктов, обследовали 3,8 тыс. человек, в том числе 1,4 тыс. детей, 339 оленеводов. Диспансеризацию прошли 704 человека, сделали флюорографию – 3560.





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