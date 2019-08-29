10 выпускников Мурманского медколледжа устроились на работу в скорую помощь города

10 профессиональных фельдшеров, в этом году выпустившихся из Мурманского медицинского колледжа начали работу на областной станции скорой медпомощи.



Это первый выпуск, прошедший подготовку по целевому договору со скорой помощью. Как известно, в регионе катастрофически не хватает медицинских кадров, поэтому местные учебные заведения начали обучать специалистов по заказу конкретных медорганизаций, при условии, что выпускники придут на работу к ним. Это хорошая возможность и для самих выпускников, которым не придется думать о поиске работы. В августе студенты сдали специализированную первичную аккредитацию, а 27 августа приступили к работе на "скорой".



14 первых смен молодежь отработает в бригадах с опытными наставниками, а позже отправится в "свободное плавание".



Напомним, что из-за нехватки медицинских специалистов в приграничном пос. Раякоски вообще не осталось ни одного врача или фельдшера, и за время отсутствия постоянного медика здесь случилось 2 несчастных случая, в которых погибли люди.

