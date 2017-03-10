За первые месяцы 2017 г. диспансеризацию в НАО прошли только 14,7% взрослого населения

С начала года диспансеризацию в Ненецком округе прошли всего 764 человека (14,7% от запланированного показателя). Всего в этом году запланировано диспансеризировать более 5 тыс. жителей региона.



В НАО право на проведение диспансеризации имеют всего две медорганизации - Центральная поликлиника в Заполярном районе и окружная больница. С начала 2017 г. в поликлинике обследование прошли 594 человека, в районной больнице - 170.



В 2016 г. в округе диспансеризацию прошли 4,6 тыс. человек, и это 100% от плана, утвержденного для НАО Минздравом РФ. После медобследований, здоровыми признаны 26,7% населения (1,2 тыс. жителей), что - на 13,1% больше уровня позапрошлого года.



Сегодня всеобщая диспансеризация - приоритетное направление соцполитики страны, целью которой считается выявление болезней на ранней стадии. Особенно это касается тех болезней, которые впоследствии становятся причиной инвалидности или смертности человека.



Все люди от 21 года подлежат обязательному обследованию. Порядок, в соответствии с которым ежегодно диспансеризацию проходят разные возрастные группы населения, был установлен для охвата всего населения. Комплексное бесплатное обследование нужно проходить раз в 3 года, а верхнего возрастного предела не существует.



Диспансеризация приводится в 2 этапа. На первом выявляются признаки хронических неинфекционных болезней (гипертония, ишемическая болезнь сердца, диабет, рак и т. д.), факторы риска их развития и медицинские показания к выполнению допобследований и осмотров специалистами для более точного определения группы здоровья.



На втором этапе проводят допобследования, уточняют диагноз, проводят углубленное профилактическое консультирование. По этим показаниям назначают УЗИ сосудов, консультации у конкретных специалистов, берут расширенный анализ крови с целью выявления "плохого" холестерина, направляют на хирургическое и нехирургическое лечение в городе или за его пределами.











