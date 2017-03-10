За первые месяцы 2017 г. диспансеризацию в НАО прошли только 14,7% взрослого населения

Ненецкий автономный округ >> Медицина >> 10.03.2017

С начала года диспансеризацию в Ненецком округе прошли всего 764 человека (14,7% от запланированного показателя). Всего в этом году запланировано диспансеризировать более 5 тыс. жителей региона.

В НАО право на проведение диспансеризации имеют всего две медорганизации - Центральная поликлиника в Заполярном районе и окружная больница. С начала 2017 г. в поликлинике обследование прошли 594 человека, в районной больнице - 170.

В 2016 г. в округе диспансеризацию прошли 4,6 тыс. человек, и это 100% от плана, утвержденного для НАО Минздравом РФ. После медобследований, здоровыми признаны 26,7% населения (1,2 тыс. жителей), что - на 13,1% больше уровня позапрошлого года.

Сегодня всеобщая диспансеризация - приоритетное направление соцполитики страны, целью которой считается выявление болезней на ранней стадии. Особенно это касается тех болезней, которые впоследствии становятся причиной инвалидности или смертности человека.

Все люди от 21 года подлежат обязательному обследованию. Порядок, в соответствии с которым ежегодно диспансеризацию проходят разные возрастные группы населения, был установлен для охвата всего населения. Комплексное бесплатное обследование нужно проходить раз в 3 года, а верхнего возрастного предела не существует.

Диспансеризация приводится в 2 этапа. На первом выявляются признаки хронических неинфекционных болезней (гипертония, ишемическая болезнь сердца, диабет, рак и т. д.), факторы риска их развития и медицинские показания к выполнению допобследований и осмотров специалистами для более точного определения группы здоровья.

На втором этапе проводят допобследования, уточняют диагноз, проводят углубленное профилактическое консультирование. По этим показаниям назначают УЗИ сосудов, консультации у конкретных специалистов, берут расширенный анализ крови с целью выявления "плохого" холестерина, направляют на хирургическое и нехирургическое лечение в городе или за его пределами.









Рекомендуем по теме:

Проблему Северного морского пути обсудили в рамках Баренц Спектакля 2017

Для обустройства места для работника с инвалидностью в НАО работодателю выделяют 90 тыс. руб.

До 2020 г. на единовременную соцвыплату смогут рассчитывать 17 череповецких пар

В Нарьян-Маре обсудили проблемы сохранения ненецкого языка

Жители Карелии начали отказываться от покупки макарон и хлеба

В НАО к завершению подходит прививочная компания


Tree7 Inc – перспективная финская лесозаготовительная компания

В Сосногорске появится спецтранспорт для инвалидов-колясочников

"МедиаЛаб". Путь к успеху

В 2018-м году на Омском НПЗ введут в эксплуатацию новый очистительный блок технологического конденсата

В Петрозаводске пытаются спасти деревянный дом - объект культурного наследия

В Санкт-Петербурге состоялось заседание Арктического экономического совета

18-19 февраля состоятся скачки арктических лошадей в Архангельской области
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2017 © arhpress.ru. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета