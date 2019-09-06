В Ненецком округе продолжается кампания по оздоровлению детей

В НАО идет кампания по оздоровлению детей вместе с родителем или родственником по направлению "Мать и дитя". Окружной бюджет на эти цели выделил 32,7 млн руб., на которые "Отделение соцзащиты населения" округа закупило 585 путевок.



С начала кампании 514 путевок было выдано, в том числе 284 на ребенка, 230 на родителей. В курортном комплексе "ДиЛУЧ" (Анапа) отдохнули 482 человека.



По путевкам "Мать и дитя" в санаторные и курортные учреждения могут отправиться дети 4-12 лет с III группой здоровья, дети 4-15 лет с VI и V группами в сопровождении взрослого (родитель, опекун, бабушка/дедушка).



Путевка рассчитана на 21 день. В стоимость путевки входит лечение по главному заболеванию (от 8 видов медпроцедур, число процедур одного вида должно быть от 8 на человека). На основе медицинских показаний врач санатория разрабатывает отдельную программу для каждого ребенка с планом обследования, комплексом лечебно-оздоровительных процедур, диетой.



Напомним, что кампания по оздоровлению "Мать и дитя" стартовала в мае текущего года и продлится до октября.