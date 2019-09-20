Поморье стало лидером антирейтинга по детским заболеваниям в России

Архангельская область >> Медицина >> 20.09.2019

По статистике Минздрава РФ, Архангельская область имеет самых больных детей.

Регион попал в топ-3 со знаком минус по количеству больных детей, заняв в рейтинге третье место. В регионе общая заболеваемость детей в возрасте до 14 лет 335739 на каждые 100 тыс. детского населения. Хуже обстановка только в НАО (Ненецком округе), где 343297 заболевших на 100 тыс. детей. В Карелии количество заболевших детей - 339633. Это данные Минздрава РФ за 2018 г.

Статистика говорит о том, что проблемы в медицине региона связны не только с недостатком врачей. Суровые погодные условия также влияют на заболеваемость, поскольку у детей, в отличие от взрослых, слабый иммунитет. Но в суровых условиях живут не только в СЗФО, но и во многих других регионах России, но почему-то дети болеют чаще именно здесь.

Самыми здоровыми детьми по результатам рейтинга может гордиться Чечня с 59112 заболеваниями, а также Тыва и Кабардино-Балкария.

Главный педиатр СЗФО Е. Булатова заявила, что заболеваемость детей обусловлена диагностикой и климатом.





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