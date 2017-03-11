Мамы республики Коми массово отказываются приводить дочерей к детским гинекологам

Республика Коми >> Медицина >> 11.03.2017

Мамы республики Коми отказываются приводить своих дочерей на прием к детским гинекологам. В Общественной приемной главы республики обсуждали этот феномен и не смогли найти объяснения. Для осмотра девочек не используют кресло, инструменты, а выводы делают на основании визуального осмотра.

Врачи утверждают, что осмотр делать необходимо, потому что уже в возрасте 3-4 лет часто выявляют патологии, требующие серьезного лечения. Причины могут оказаться разные, от неправильного применения подгузников до нарушения гигиены. В частности был случай, когда молодая мама отказалась от осмотра гинеколога, в результате, в 5 летнем возрасте привела дочь с кровяными выделениями. Врачи диагностировали рак яичника на запущенной стадии.

Молодые мамы массово отказываются приводить дочерей на осмотр, некоторые пишут отказы официально, когда при приеме в детский сад или школу девочки обязаны проходить медосмотр. Они создают группы в соцсетях, где требуют отметить эту "обязаловку", которая калечит детскую психику. Многие рассказывают, по своему опыты, что поход к гинекологу был для них стрессом, и они не хотят, чтобы их дети испытали то же самое.

Когда девочки взрослеют, их поход к гинекологу становится необходим, потому что они начинают жить половой жизнью и риск заболеваний, предающихся половым путем, резко увеличивается. Чтобы как-то успокоить мам и девочек, осмотры в детской гинекологии проводятся в присутствии мамы или наоборот, если девочка не хочет ее присутствия, то только в присутствии врача.

Представители ассоциации врачей РК обратились к женщинам с просьбой не бояться детских гинекологов и просят быть благоразумнее, потому что существует запоздалое или преждевременное половое развитие, бывают ситуации, требующие оперативного вмешательства.





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