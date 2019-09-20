В Мурманске сделали уникальную операцию

Мурманская область >> Медицина >> 20.09.2019

Завотделением травматологии многопрофильного центра им. Пирогова в Мрумаснке С. Боженко провел первую в стране операцию по артроскопии плеча.

Весной он был в Лондоне, где прошел обучение новым методикам артроскопии плеча и научился делать операции по установке тканевых имплантов. Это устройства для фиксации материала шва для избавления от нестабильного состояния плечевого сустава. У новых имплантов много преимуществ: маленький диаметр, глубина введения, позволяющая установить рядом сразу несколько имплантов, обеспечив надежную прочность, а за базу берется ткань, а не метал, как это было раньше.

После операции швы можно снимать через 10 дней, а к занятиям спортом можно возвратиться через 6 месяцев. Обычно оперировать приходится людей, ведущих активный образ жизни, которые занимаются спортом. Если до 40 лет вывих плеча или разрыв суставной губы встречаются часто, то после 40 часты разрывы суставной манжеты плеча. В Мурманске собираются перейти на операции с новейшими имплантами, показавшими свои преимущества.





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