200 млн руб. из федерального и регионального бюджета Коми выделят на покупку нового оборудования для медучреждений
Планируется не только обновить медицинское оборудование, но и открыть центры амбулаторной онкопомощи.
Глава Коми С. Гапликов распорядился выделить 200 млн руб. на покупку медоборудования. Средства будут использованы для борьбы с сердечно-сосудистыми и онкозаболеваниями в рамках нацпроекта "Здравоохранение". На эти цели регион получит из бюджета 281 млн руб.
В 2020 г. в учреждениях здравоохранения создадут центры онкопомощи. Так, в Сыктывкарскую горполиклинику №3 купят новый маммограф, видеостойку для колоноскопии и рентгенодиагностический комплекс. Разное оборудование будет поставлено в Эжвинскую и Ухтинскую горполиклиники, Республиканскую детскую клиническую больницу, республиканский онкодиспансер Коми.
Ангиограф, аппараты ИВЛ закупят для Кардиодиспансера, диагностический комплекс для исследований ультразвуком - для Воркутинской больницы скорой медпомощи.
Закупки направлены на то, чтобы снизить плохие показатели выявляемости на ранних стадиях тяжелых заболеваний. В Коми слишком часто и много люди болеют онкозаболеваниями.
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