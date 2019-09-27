200 млн руб. из федерального и регионального бюджета Коми выделят на покупку нового оборудования для медучреждений

Планируется не только обновить медицинское оборудование, но и открыть центры амбулаторной онкопомощи.



Глава Коми С. Гапликов распорядился выделить 200 млн руб. на покупку медоборудования. Средства будут использованы для борьбы с сердечно-сосудистыми и онкозаболеваниями в рамках нацпроекта "Здравоохранение". На эти цели регион получит из бюджета 281 млн руб.



В 2020 г. в учреждениях здравоохранения создадут центры онкопомощи. Так, в Сыктывкарскую горполиклинику №3 купят новый маммограф, видеостойку для колоноскопии и рентгенодиагностический комплекс. Разное оборудование будет поставлено в Эжвинскую и Ухтинскую горполиклиники, Республиканскую детскую клиническую больницу, республиканский онкодиспансер Коми.



Ангиограф, аппараты ИВЛ закупят для Кардиодиспансера, диагностический комплекс для исследований ультразвуком - для Воркутинской больницы скорой медпомощи.



Закупки направлены на то, чтобы снизить плохие показатели выявляемости на ранних стадиях тяжелых заболеваний. В Коми слишком часто и много люди болеют онкозаболеваниями.