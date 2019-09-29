Профилактическая акция "10 тыс. шагов с врачом" прошла в Петрозаводске

Республика Карелия >> Медицина >> 29.09.2019

Вчера в парке "Беличий остров" состоялась профилактическая акция "10 тыс. шагов с врачом". Она началась с массовой зарядки, после чего дети и взрослые попали на Школьную улицу с эстафетами и конкурсами, играми "Кюккя", "Кольцеброс", танцем зумбой, преодолеванием туристической полосы препятствий, посещением мастер-класса по скандинавской ходьбе, прыжками на нейроскакалке и сборкой и разборкой автомата.

В рамках акции открылась Тропа здоровья, работали станции, где участники могли определить состояние сердечно-сосудистой системы, измерить внутриглазное и артериальное давление, провести пульсоксиметрию и спирометрию, проконсультироваться с врачами о способах сохранения здоровья.

Также участников ждала игровая познавательно-развлекательная программа, викторины о пользе здорового питания, физической активности, закаливания, ходьбы, пословицы о здоровом образе жизни и целебная вода марциальных источников Карелии. Также на всех локациях раздавали информационную литературу о здоровом образе жизни, а вечером разыграли призы от партнеров акции.





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