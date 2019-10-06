С начала года 577 иностранцев получили на территории Коми медицинскую помощь

Республика Коми >> Медицина >> 06.10.2019

В этом году 577 иностранцев получили медпомощь в Коми - 77 % годового плана. Все они получили лечение по проекту развития экспорта медуслуг.

Д. Березин, министр здравоохранения Коми, выразил уверенность в том, что по результатам года удастся достигнуть необходимых результатов.   
Участие в проекте принимают медучреждения: перинатальный центр, кардиодиспансер, Центр микрохирургии глаза и санаторий "Северное сияние". Реализация проекта предварительно закончена.  

Будет ли этот проект продолжен дальше, пока не известно. Но по предварительным оценкам он принес неплохие результаты. Медицинские услуги в Коми с каждым годом становятся более качественными, чему способствует участие республики в регионах и федеральных медпрограммах, на деньги которых строятся новые медицинские объекты, закупается современное оборудование, аппаратура, приглашаются опытные специалисты. Все это дает возможность  оказывать услуги по лечению не только местным жителям, но и нуждающимся с других регионов, и не только из России.





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