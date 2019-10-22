В Ненецком округе вакцинировано 8339 человек
Во время прививочной кампании в НАО вакцинировано 42,1% населения, в том числе 3600 детей. По плану Министерства здравоохранения в НАО нужно привить от гриппа 19,8 тыс. человек (45% местных жителей). Цель кампании – не допустить эпидемии гриппа, летальных исходов.
Для иммунизации Ненецкий округ купил на деньги из федеральной казны вакцину "Совигрипп" (для детей и взрослых), детскую вакцину "Ультрикс".
5,6 тыс. доз отправлено в отдаленные пункты НАО, в соответствии с количеством проживающих, подлежащих вакцинации.
В первую очередь прививка от гриппа нужна лицам из групп риска. Они определены в национальном календаре профилактических прививок:
- дети от 6 месяцев до 18 лет;
- парни, подлежащие призыву на воинскую службу;
- беременные;
- лица, имеющие хронические болезни;
- работники медучреждений, образовательных организаций, коммунальной сферы, транспорта, торговли, сферы услуг;
- пенсионеры старше 60 лет.
Особенно в прививках нуждаются люди с заболеваниями легких, дыхательных путей, сосудов, сердца.
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