2,3 млрд руб. выделят в 2020 г. на закупку медоборудования в Вологодской области

В медучреждениях области вводят дорогостоящее оборудование. В 2020 г. на покупку аппаратов выделят 2,3 млрд руб. На оборудование Вологодская область получит допфинансирование из федеральной казны. В следующем году регион получит 25 млрд руб., и 2,37 млрд руб. потратит на медоборудование.



Недавно в Вологодской горбольнице № 1 появились 2 томографа, за которые пришлось заплатить 60 млн руб. Один из них готов к эксплуатации, на втором проходят наладочные работы. В клиническую больницу доставили ангиограф за 61 млн руб. и аппарат УЗИ за 5 млн руб. Для аппаратов готовят специальные помещения. В областной онкологический диспансер и клиническую больницу № 2 поступили линейные ускорители стоимостью 200 млн руб. каждый.



В ближайшее время в рамках программы поддержки детского здравоохранения будут куплены 5 диагностических комплексов, 7 аппаратов УЗИ на 90 млн руб. Они дадут возможность оказывать услуги населению на более высоком уровне, при условии, что в медицинских учреждениях будут специалисты, способные на них работать.