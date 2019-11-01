2,3 млрд руб. выделят в 2020 г. на закупку медоборудования в Вологодской области

Вологодская область >> Медицина >> 01.11.2019

В медучреждениях области вводят дорогостоящее оборудование. В 2020 г. на покупку аппаратов выделят 2,3 млрд руб. На оборудование Вологодская область получит допфинансирование из федеральной казны. В следующем году регион получит 25 млрд руб., и 2,37 млрд руб. потратит на медоборудование.

Недавно в Вологодской горбольнице № 1 появились 2 томографа, за которые пришлось заплатить 60 млн руб. Один из них готов к эксплуатации, на втором проходят наладочные работы. В клиническую больницу доставили ангиограф за 61 млн руб. и аппарат УЗИ за 5 млн руб. Для аппаратов готовят специальные помещения. В областной онкологический диспансер и клиническую больницу № 2 поступили линейные ускорители стоимостью 200 млн руб. каждый.

В ближайшее время в рамках программы поддержки детского здравоохранения  будут куплены 5 диагностических комплексов, 7 аппаратов УЗИ на 90 млн руб. Они дадут возможность оказывать услуги населению на более высоком уровне, при условии, что в медицинских учреждениях будут специалисты, способные на них работать.





Рекомендуем по теме:

200 млн руб. из федерального и регионального бюджета Коми выделят на покупку нового оборудования для медучреждений

На сферу здравоохранения в Вологодской области планируют дополнительно выделить 226 млн руб.

Объем финансирования инвестпрограммы Архангельской области в 2019 г. составит 7 млрд руб.

Бюджет Мурманской области на 2019 г. запланирован с профицитом в 800 млн руб.

90 млрд руб. потратят на социнфраструктуру в Коми

Доходы бюджета НАО за 2019 г. увеличились на 2,1 млрд руб.


В Архангельске идут съемки художественного фильма

Заказник в междуречье Северной Двины создан в Архангельской области

На портале областной библиотеки Вологды появился раздел, посвященный генеалогии

Соцподдержку предоставят педагогам вологодских школ

В Чехии открылась выставка вологодского театра кукол

С начала года 577 иностранцев получили на территории Коми медицинскую помощь

Проект увеличения собственной зарплаты на 28% внес на рассмотрение депутатов мэр Северодвинска
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета