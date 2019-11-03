В Карелии могут появиться три новые поликлиники

Республика Карелия >> Медицина >> 03.11.2019

Власти Карелии готовят предложения по возведению 2 медучреждений в Петрозаводске, одного – в Лахденпохье.

Заявки на создание станут частью пакета предложений по модернизации медпомощи, который власти Карелии должны подготовить для федерального центра до 10 января.

А. Парфенчиков, глава региона, рассказал, что Лахденпохье нуждается в новой поликлинике в составе Сортавальской ЦРБ. Это должно быть современное подразделение с хорошим оборудованием. 2 поликлиники нужны в Петрозаводске: на Кукковке и в Соломенном. Соломенская поликлиника смешанного типа будет обслуживать детей и взрослых. Также она будет обслуживать Прионежский район, Заозерье.

Места расположения для новых медучреждений выбирали исходя из перспектив районов. К примеру, Кукковка активно расширяется, поэтому нагрузка на действующие поликлиники увеличивается. Такая же проблема может возникнуть в Соломенном. Власти выделяют земельные участки в Заозерье, планируется строительство моста. Если частное жилстроительство также будет развиваться, терапевтическое отделение не справится с наплывом людей.





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