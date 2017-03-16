В Архангельске получили лицензию на проведение трансплантаций

Главврач первой архангельской горбольницы им. Е. Волосевич С. Красильников рассказал о спецпомощи и перспективах ее развития в Архангельске.



Концепция развития сводится к снижению процента смертности и улучшению системы здравоохранения: развитие спецвидов медпомощи, доступность высокотехнологичной медпомощи и снижение смертности.



В 2016 г. в больнице открыт нефрологический центр и профильное отделение, которому приходиться сталкиваться с огромной нагрузкой. Развитие получили кардиохирургия, нейрохирургия, гепатопанкреатобилиарная хирургия и травматология. Специалисты постоянно осваивают новые методики (малоизвестные в том числе) и внедряют их в работу.



Врачи стали применять рентгенохирургические методы диагностики и лечения, комбинированное лечение ишемического инсульта. Суть метода в ходе малоинвазивной операции - хирургическом удалении тромба из просвета внутримозговых артерий. Подобные операции сокращают количество смертей от инсульта, а после них пациенты быстро восстанавливаются. В мировой практике этот метод используется давно, и теперь эта методика поставлена на поток в Архангельске.



Также в больнице развивается реабилитационное направление. В программу восстановления людей с травмами спинного мозга внедрен экзоскелет, в скором времени планируется открытие нового отделения медреабилитации травмотологического и кардиологического профилей.



В конце 2016 г. больница получила лицензию на проведение операций по трансплантации тканей и органов, а первую операцию проведут уже в этом году. Это будет пересадка донорской почки. В больнице продолжат внедрение в практику других современных технологий, таких как МРТ-ангиография, малоинвазивная нейрохирургия и мн. др.