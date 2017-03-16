В 2016 г. показатель инфекционной заболеваемости в Коми составил 483 человека на 100 тыс. населения

Инфекционная заболеваемость в Коми традиционно высокая. В 2016 г. показатель заболеваемости составил 483 человека на 100 тыс. населения. Это больше, чем в 2015 г., а рост произошел за счет внебольничной пневмонии, энтеровирусной и гемофильной инфекций, улучшения диагностики паразитарных заболеваний.



Л. Глушакова, руководитель управления Роспотребнадзора Коми, рассказала, что улучшения по некоторым показателям добиваться пришлось долго, но статистические показатели ухудшились. Сегодня больше внимания нужно уделять паразитозам.



В Коми не зарегистрировано случаев заболевания скарлатиной, корью, краснухой, полиомиелитом и дифтерией.



Увеличилось количество заболевших после укусов насекомых. Клещевой энцефалит и другие заболевания, связанные с насекомым, стали диагностироваться чаще. В частности, на треть возросло количество пострадавших от укусов клещей. Статистика укусов клещами инфицированными (человеку заболевание передавалось) стабильна: 10 случаев энцефалита, 10 - болезни Лайма.



Диспансерным наблюдением охвачено 99,8% ВИЧ-инфицированных. Все они обеспечены лекарственными препаратами, а показатель заболеваемости немного снизился. Около 74% случаев заболеваний зафиксировано в местах лишения свободы.



2016 г. не обошелся без эпидемий. Специалисты выезжали на места для локализации очагов. Зафиксировано 17 таких случаев, в которых заболели 124 человека. Обычно это были эпидемии в рамках коллектива (школы, офиса, учреждения соцобслуживания). Также были инциденты в лечебных учреждениях.



Ранее люди чаще всего болели сальмонеллезом и дизентерией, теперь первое место занимают вирусы, требующие более быстрой реакции со стороны медиков. Многие заболевания возникают по причине миграции из стран Африки и Восточной Европы, в частности, из стран, где не соблюдается календарь прививок.

