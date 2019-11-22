Губернатор Мурманской области сообщил о повышении зарплаты для медицинских работников
А. Чибис, губернатор Мурманской области, заявил о повышении зарплаты для медработников первичного звена.
Повышенную зарплату можно будет получить с ноября. Фельдшер, который ранее получал МРОТ, сможет получить 35 тыс. руб. Врач общей практики с окладом 41 тыс. руб. будет получать от 60 тыс. руб. Терапевты, педиатры с окладом 41 тыс. руб. будут получать от 50 тыс. руб., а узкие специалисты без опыта - 40 тыс. руб. вместо МРОТ. Не останутся без прибавки и сотрудники скорой помощи. Например, врач скорой помощи может рассчитывать на 65 тыс. руб.
Это минимальные зарплаты при отработке одной ставки. Но врачи часто работают с дополнительной нагрузкой, поэтому зарплаты будут существенно выше. Теперь при взятии дополнительной ставки или части ставки, зарплата будет увеличиваться соответственно. Повышение окладов вводится с целью привлечения в медицинские учреждения региона дополнительной рабочей силы.
Медработникам среднего звена зарплаты решили не повышать, что вызвало возмущения с их стороны.
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