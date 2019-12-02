Волгожане получили награду за программу сбережения здоровья

Вологда была представлена на конкурсе "Лучший проект по развитию физактивности среди населения". Конкурс проводился в Москве.



Вологодский проект был признан лучшим. Вологодчина предложила 9 проектов. 10 лет назад в Вологодской области была основана ассоциация "Здоровые города, районы, поселки", которая способствовала развитию спорта, объединению городов региона с обменом знаниями по теме.



Проект Управления физкультуры "Вологда - территория здоровья и спорта" стал лучшим, поскольку предлагал комфортные занятия спортом и увеличение числа спортивных вологжан.



На втором месте оказался проект ФК "СДЮСШОР-Вологда" "Футбол. Путь поколений", чья концепция нацелена на взаимодействие ветеранов этого вида спорта и детей.



Третье место в категории "Лучший проект по активному долголетию" занял ФСЦ (физкультурно-спортивный центр) Вологды с проектом "Физкультура для людей пожилого возраста".



Все проекты направлены на пропаганду здорового образа жизни, вовлечение в спорт людей разных поколений и привлечение интереса к определенным видам спорта.