Волгожане получили награду за программу сбережения здоровья

Вологодская область >> Медицина >> 02.12.2019

Вологда была представлена на конкурсе "Лучший проект по развитию физактивности среди населения". Конкурс проводился в Москве.

Вологодский проект был признан лучшим. Вологодчина предложила 9 проектов. 10 лет назад в Вологодской области была основана ассоциация "Здоровые города, районы, поселки", которая способствовала развитию спорта, объединению городов региона с обменом знаниями по теме.

Проект Управления физкультуры "Вологда - территория здоровья и спорта" стал лучшим, поскольку предлагал комфортные занятия спортом и увеличение числа спортивных вологжан.

На втором месте оказался проект ФК "СДЮСШОР-Вологда" "Футбол. Путь поколений", чья концепция нацелена на взаимодействие ветеранов этого вида спорта и детей.

Третье место в категории "Лучший проект по активному долголетию" занял ФСЦ (физкультурно-спортивный центр) Вологды с проектом "Физкультура для людей пожилого возраста".

Все проекты направлены на пропаганду здорового образа жизни, вовлечение в спорт людей разных поколений и привлечение интереса к определенным видам спорта.





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