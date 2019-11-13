Выявляемость онкологических заболеваний в Архангельской области увеличилась до 24,5 %

Регион вышел на первое место по количеству выявленных больных раком. Это первый признак активной работы по выявлению заболеваний на ранних стадиях.



Уровень смертности от рака в регионе стал ниже впервые за много лет. В 2018 г. выявляемость онкозаболеваний увеличилась до 24,5 %, а в 2015 г. показатель достигал 8,5 %. Выявляемость онкобольных с первой и второй стадией за год увеличилась до 54,2 %.



Министр здравоохранения Архангельской области А. Карпунов рассказал, что многих пугает подобные показатели региона. Высокие показатели плохи при увеличении смертности, но в Архангельске при росте заболеваемости достигнут исторический минимум смертности от рака. Это заслуга внедрения новых технологий, новейших методов лечения, строжайшего ведения учета онкобольных, привлечения специалистов.



Комплексные программы, направленные на снижение смертности от онкологических заболеваний, считаются приоритетными задачами нацпроекта "Здравоохранение", который был разработан в рамках реализации указа президента РФ В. Путина.