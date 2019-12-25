Новый ФАП построен в Спасской Губе

Республика Карелия >> Медицина >> 25.12.2019

Медучреждение сможет обслуживать 452 человека. Депутаты Заксобания с представителями Минздрава Карелии побывали в Спасской Губе. Здесь за 3 месяца построили фельдшерско-акушерский пункт.

Здание возведено из местных материалов. В сентябре 2018 г. тендер на строительство выиграла компания "ВЕК", которой выделили 6,9 млн руб. Перед Новым годом документы передали Роспотребнадзору для получения санитарно-эпидеомологического заключения.

На этой неделе должен поступить комплект оборудования за 1 млн руб., а лицензию получат в январе. После этого ФАП может начать принимать первых пациентов. Учреждение рассчитано на 500 человек из Спасской Губы и прилегающих поселков. В ФАП есть комната для лекарств, процедурная, санузел и кабинет для приема пациентов.

Здание приспособлено к местному климату и условиям. Зимой здесь будет тепло, летом - прохладно. В регионе и дальше будут продвигать идею использования для строительства ФАП только местных материалов.

Сейчас прием пациентов ведется в помещении 60-х годов 20 в., которое не ремонтировалось 20 лет.

 





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