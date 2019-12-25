Глава Карелии рассказал о финансировании первичной медпомощи в республике

А. Парфенчиков с оптимизмом говорит о развитии первичной медпомощи в Карелии. На днях он встретился с местными журналистами и рассказал, что финансирование первичной медпомощи в Карелии в 13 раз увеличилось, и это еще не предел. Построено 20 ФАП, и долее их строительство продолжится.



Один из важнейших вопросов - насыщение кадрами. Особые надежды возлагаются на приезжих врачей, которых в 2019 г. приехало около 60. В 8 раз увеличился целевой набор в медколледже на специальность фельдшер. Продолжается реализация программы "Земский доктор", причем им стараются создать все условия для постоянного проживания. Принято решение оказать поддержку медикам при строительстве домов, на что выделено 30 млн руб. Эти деньги будут распределены между нуждающимися в 2020 г.



Первыми в программу вошли села с населением до 500 человек, чтобы привезти медиков в наиболее сложные отдаленные поселки, более остальных нуждающиеся в медицинских кадрах. Как показывает практика, именно сюда заманить врачей особенно трудно.



