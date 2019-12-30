Совет главврачей создан в Вологодской области

Вологодская область >> Медицина >> 30.12.2019

Консультивно-совещательный орган, созданный при департаменте здравоохранения Вологодской области, будет разрабатывать предложения в области совершенствования политики здравоохранения, рассматривать предложения медорганизаций и обеспечивать согласованность действий  медорганизаций любых форм собственности и департамента в области охраны здоровья населения.

В составе Совета главных врачей оказались главы 21 медорганизации Вологды и Череповца, а также центральных районных больниц.

На днях состоялось первое заседание Совета. На нем выбрали путем голосования председателя, которым стал главврач Вологодской ОКБ Д. Ваньков. Заместителем стал главный врач ОКБ №2 Череповца А. Пулин.

В департаменте считают, что новый орган поможет наладить работу в региональных больницах, улучшить качество обслуживания пациентов, взяв во внимание их пожелания. В Вологодской области продолжается реструктуризация системы здравоохранения, внедряются новые инфраструктурные проекты, и эта работа продолжиться в 2020-2021 гг.





Рекомендуем по теме:

В Череповец вернуть 225 целевиков медвузов

95 млн руб. понадобиться на строительство дороги в вологодский микрорайон "Южный"

В Вологде наградили "Народных докторов"

500 тыс. руб. подъемных будут получать молодые врачи Вологодской области

В Архангельской области сократят финансирование на лечение самых распространенных заболеваний

На сферу здравоохранения в Вологодской области планируют дополнительно выделить 226 млн руб.


В Ковдоре состоялось спортивное мероприятие "Приведи бабушку и дедушку в ГТО"

Во время обысков в управлении Мурманского морского рыбного порта сотрудники ФСБ изъяли 350 кг рыбы

В Череповец вернуть 225 целевиков медвузов

Волгожане получили награду за программу сбережения здоровья

В Вологде школьники со справками могут получить рабочие специальности

В сыктывкарских школах начались внеплановые каникулы из-за ОРВИ

Мэра Ухты выберут тайным голосованием
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета