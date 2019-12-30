Совет главврачей создан в Вологодской области

Консультивно-совещательный орган, созданный при департаменте здравоохранения Вологодской области, будет разрабатывать предложения в области совершенствования политики здравоохранения, рассматривать предложения медорганизаций и обеспечивать согласованность действий медорганизаций любых форм собственности и департамента в области охраны здоровья населения.



В составе Совета главных врачей оказались главы 21 медорганизации Вологды и Череповца, а также центральных районных больниц.



На днях состоялось первое заседание Совета. На нем выбрали путем голосования председателя, которым стал главврач Вологодской ОКБ Д. Ваньков. Заместителем стал главный врач ОКБ №2 Череповца А. Пулин.



В департаменте считают, что новый орган поможет наладить работу в региональных больницах, улучшить качество обслуживания пациентов, взяв во внимание их пожелания. В Вологодской области продолжается реструктуризация системы здравоохранения, внедряются новые инфраструктурные проекты, и эта работа продолжиться в 2020-2021 гг.