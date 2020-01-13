Санаторию "Марциальные воды" нужна реконструкция

Республика Карелия >> Медицина >> 13.01.2020

Глава республики А. Парфенчиков считает, что санаторий "Марциальные воды" давно нуждается в реконструкции. Сегодня губернатор встретится с руководством здравницы и обсудит возможности модернизации.

Напомним, что в этом году по поручению В. Путина Минздрав и Минфин РФ, Правительство Карелии разработали концепцию реконструкции первого  санатория в России. Сейчас санаторий работает на теплоснабжении, основанном на использовании мазута. Такой подход давно изжил себя, поэтому строительство котельной на газе, с возможностью подогрева лечебных грязей, начинается в этом году.

Вызывает беспокойство компетенция ставропольской компании, которая выиграла тендер на строительство котельной. Парфенчиков лично следит за соблюдением графика выполнения работ, и если он будет нарушен, контракт с подрядчиком будет расторгнут.  

Также нуждаются в освещении дорожки, что тоже должно быть включено в проект комплексной реконструкции. Должен измениться внешний вид санатория в районе самих источников, а людям должно быть приятно и комфортно в любое время года.





Рекомендуем по теме:

Санатории "Зеленый бор" в Тотемском районе могут ликвидировать

В 2019 г. дороги к больницам в Карелии приведут в порядок

"Вологдагорводоканал" получил положительное заключение госэкспертизы по проекту реконструкции реагентного хозяйства

Мурманский краеведческий музей обзаведется пристройкой

1 млрд 200 млн руб. потребуется на реконструкцию вокзала в Петрозаводске

Строительство Белопорожских ГЭС закончат к концу 2019 г.


В начала 2019 г. в Коми зарегистрировано более 316 тыс. случаев паразитарных и инфекционных заболеваний

Выявляемость онкологических заболеваний в Архангельской области увеличилась до 24,5 %

224 школьника НАО получили зачет по итоговому сочинению

Петрозаводск попал в топ-3 городов России по темпам роста стоимости аренды квартир

В петрозаводском лицее №1 борьба вшами закончилась аллергией

Сельское хозяйство в НАО будет регулироваться отдельным законом

Молодых мужчин Карелии приглашают на съемки в сериале
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета