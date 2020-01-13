Санаторию "Марциальные воды" нужна реконструкция
Глава республики А. Парфенчиков считает, что санаторий "Марциальные воды" давно нуждается в реконструкции. Сегодня губернатор встретится с руководством здравницы и обсудит возможности модернизации.
Напомним, что в этом году по поручению В. Путина Минздрав и Минфин РФ, Правительство Карелии разработали концепцию реконструкции первого санатория в России. Сейчас санаторий работает на теплоснабжении, основанном на использовании мазута. Такой подход давно изжил себя, поэтому строительство котельной на газе, с возможностью подогрева лечебных грязей, начинается в этом году.
Вызывает беспокойство компетенция ставропольской компании, которая выиграла тендер на строительство котельной. Парфенчиков лично следит за соблюдением графика выполнения работ, и если он будет нарушен, контракт с подрядчиком будет расторгнут.
Также нуждаются в освещении дорожки, что тоже должно быть включено в проект комплексной реконструкции. Должен измениться внешний вид санатория в районе самих источников, а людям должно быть приятно и комфортно в любое время года.
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