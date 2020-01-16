Объем льготной лекарственной помощи амбулаторным больным за 2019 г. составил 1,5 млрд руб.

Вологодская область >> Медицина >> 16.01.2020

В прошлом году объем лекарственной помощи льготной категории амбулаторных больных оказался на 1350 тыс. руб. (9%) больше, чем в 2018 г. Лекарства были отпущены 85 тыс. вологжан, а аптеками обслужено 779,5 тыс. рецептов.

За счет облбюджета отпущено лекарств на 829,8 млн руб. Эти средства закупаются областным департаментом здравоохранения путем проведения конкурса. Сумма лекарственной помощи людям, имеющим право на социальную помощь от государства в виде соцуслуг, составила 316,7 млн руб. из федеральной казны.

Больных 12 высокозатратными нозологиями обеспечивают дорогими лекарствами, закупающимися Минздравом РФ централизованно. Затем эти лекарства поставляются в регионы. В Вологодской области такую помощь получили в 2019 г. более 1 тыс. человек на 392 млн руб. Средняя цена рецепта в рамках этой программы - 53,4 тыс. руб.

В 2019 г. продолжено обеспечение питанием малышей до года на искусственном вскармливании. Обеспечено питанием 9,6 тыс. детей. Обслужено 42,3 тыс. рецептов на 40 млн руб.





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