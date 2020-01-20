129 ФАП построят в Коми за 3 года

Республика Коми >> Медицина >> 20.01.2020

Глава Коми обязал камбин региона подготовить план строительства ФАПов с указанием мест и сроков.

С. Гапликов отметил, что большинство ФАПов требуют  ремонта, а часть находится в таком состоянии, что проще отстроить их заново. Большую часть работ предстоит сделать в 2020 г., поэтому на составление плана Гапликов выделили 3 недели. Если нужно, стоит пересмотреть бюджетные параметры. План должен быть простой, но функциональный.

Строительство первых объектов начнется на территории муниципалитетов, которые максимально для этого готовы. Нужно решить вопросы по участкам и обустройству инженерной сети, выдачи разрешений на строительство.

Напомним, что строительство ФАПов является частью проекта "Здоровье". Поскольку этот проект является приоритетным, на его реализацию нужно направить все силы. Учитывая, что направленность бюджета в этом году социальная, на необходимости этой работы настаивал и президент России В. Путин в своем недавнем обращении к руководителям муниципалитетов и регионов России.





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