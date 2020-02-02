В Вологде обсудили финансирование медицины

Все медорганизации региона финансируются из фонда ОМС и облбюджета. Те медучреждения, которые финансируются из бюджета, нехватки денег не испытывают.



В области несколько лет наблюдается ситуация, когда учреждения, финансирующиеся фондом ОМС, испытывают нехватку денег. Именно этот вопрос обсуждался на заседании парламента Вологодской области.



Главврачи рассказали, что деньги фонда ОМС идут на зарплаты, покупку лекарств и оплату сервиса оборудования и коммунальных услуг. В 2020 г. стоимость региональной программы ОМС на 7,7% выросла, как и тарифы на лечение онкологических заболеваний, но по другим заболеваниям показатель резко снизился.



На всех средств не хватает. Депутаты пока не нашли способ улучшить финансирование и решили вернуться к обсуждению проблемы, когда финансисты разработают предложения для изменения ситуации.



Сейчас все больницы, поликлиники получают деньги из фонда ОМС, и во всех медорганизациях есть финансовые трудности. Областная казна обеспечивает финансированием только учреждения, оказывающие наркологическую, противотуберкулезную и психологическую помощь.