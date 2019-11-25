Дети с ограниченными возможностями здоровья из НАО смогут отдыхать в Новгородской области
Делегация округа побывала в Великом Новгороде с деловым визитом. Губернатор НАО А. Цыбульский и губернатор Новгородской области А. Никитин встретились для обсуждения сотрудничества в области здравоохранения.
Стороны договорились о том, что дети из НАО смогут проходить реабилитацию в центре для подростков с ограниченными возможностями "Юрьево" в Новгородской области. Глава Департамента здравоохранения НАО С. Свиридов побывал в "Юрьево". В 2017 г. учреждение получило на реконструкцию и покупку оборудования 42,4 млн руб. Теперь здесь получают реабилитацию помощь 700 детей и подростков с инвалидностью. В 2019 г. на территории учреждения оборудовали инклюзивную зону для игр с оборудованием для детей с сенсорными, ментальными и опорно-двигательными нарушениями.
Для НАО сотрудничество будет крайне актуальным, поэтому в кратчайшие сроки будет создана правовая база для взаимодействия. В НАО есть особенные дети, а в силу специфики региона необходимости создавать подобный центр нет, но детям нужно проходить реабилитацию и лечение в лучших центрах страны.
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