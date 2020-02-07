Стоят ли дентальные импланты того, чтобы их устанавливать?

Многие люди, сталкивающиеся лично с проблемой адентии, испытывают неуверенность в отношении избрания метода лечения. Несмотря на то, что давно существует такие великолепные методы, как имплантация на 4 имплантах, на 6 штифтах, на 8 имплантах, они предпочитают настаивать на том, чтобы обзавестись традиционной вставной челюстью. Этот текст поможет им несколько изменить парадигму восприятия данной проблематики и взглянуть на импланты, в частности на такой ее вид, как имплантация all on 4, под благоприятным углом.





Надежная фиксация

Низкий уровень потенциальных осложнений

Относительно небольшая цена

Имплантация позволяет добиться очень хорошего уровня фиксация протеза в полости рта. Можно навсегда будет забыть о разнообразных фиксирующих кремах, потенциальном возникновении неловких ситуаций в момент улыбки, а также заново начать без всяческой боязни есть твердую пищу, типа яблок. Достаточно зайти на любой посвященный теме all on 4 форум и прочитать пару постов от людей, сменивших вставной протез на импланты, дабы полностью убедиться в правдивости данных высказываний.Фиксация специальных керамических протезов при любом типе имплантация происходит за счет специальных штифтов, которые ввинчиваются в кости верхней и нижней челюсти. Например, когда происходит имплантация зубов все на 4, то фиксация происходит на 4 штифта. Два из них находятся при этом во фронтальной плоскости, а еще 2 – на боковых поверхностях челюстей. Подобное расположение позволяет не только добиться сверх качественной фиксации, но и обеспечивает наименьший возможный травматизм при подобных видах операций.Если говорить о разнообразных существенных осложнениях, которые возникают у пациентов, решившихся на имплантацию, то их количество значительно меньше, чем даже у людей с адентией, носящих съемные зубные протезы. К примеру, известным фактом является то, что зубные протезы на съемной основе из-за их плохого уровня фиксации сильно натирают слизистую оболочку рта. Это не только приводит к возникновению местного воспаления, выражающегося в развитии гингивитов и стоматитов, но также потенциально может стать причиной развития онокологических патологий полости рта, атрофии слизистой оболочки и массивного остеомиелита.Плотно зафиксированный протез, который оказывает стабильное трение всего на несколько точек костей верхней и нижней челюстей, потенциально способен значительно облегчить страдания человека с адентией, попутно вызвав минимальное количество разнообразных осложнений. В случае самого неблагоприятного развития и наличия у пациента специфических состояний организма (выраженное снижение общего жизненного тонуса, критичное уменьшение уровня кальция в организме и т.д.) потенциально могут привести разве только к локальному остеомиелиту в местах введения штифтов.Всегда помните о том, что совершив процедуру установка подобного рода имплантов, вам больше не придется за них платить ни разу в жизни. Предположим, с вставной челюстью такой номер не пройдет, поскольку она постоянно меняет конфигурацию, да и конфигурация ротовой полости под ее воздействием со временем изменяется. А значит, ее необходимо будет время от времени постоянно подгонять и переделывать, что будет приводить к новым и новым затратам.Когда же вы устанавливаете протез все на 4 имплантах, цена его, если посчитать суммарно весь период обслуживания, который потенциально необходим съемному протезу, будет в разы меньше. Одна процедура установки, безусловно, стоит дороже, чем один визит примерки схемного протеза. Зато общее количество денежных средств, которые необходимо будет потратить на установку имплантов, суммарно значительно уступит традиционным «зубам». Посчитайте, прикиньте и убедитесь в этом сами!