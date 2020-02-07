Стоят ли дентальные импланты того, чтобы их устанавливать?

>> Медицина >> 07.02.2020

Многие люди, сталкивающиеся лично с проблемой адентии, испытывают неуверенность в отношении избрания метода лечения. Несмотря на то, что давно существует такие великолепные методы, как имплантация на 4 имплантах, на 6 штифтах, на 8 имплантах, они предпочитают настаивать на том, чтобы обзавестись традиционной вставной челюстью. Этот текст поможет им несколько изменить парадигму восприятия данной проблематики и взглянуть на импланты, в частности на такой ее вид, как имплантация all on 4, под благоприятным углом.

Надежная фиксация


Имплантация позволяет добиться очень хорошего уровня фиксация протеза в полости рта. Можно навсегда будет забыть о разнообразных фиксирующих кремах, потенциальном возникновении неловких ситуаций в момент улыбки, а также заново начать без всяческой боязни есть твердую пищу, типа яблок. Достаточно зайти на любой посвященный теме all on 4 форум и прочитать пару постов от людей, сменивших вставной протез на импланты, дабы полностью убедиться в правдивости данных высказываний.

Фиксация специальных керамических протезов при любом типе имплантация происходит за счет специальных штифтов, которые ввинчиваются в кости верхней и нижней челюсти. Например, когда происходит имплантация зубов все на 4, то фиксация происходит на 4 штифта. Два из них находятся при этом во фронтальной плоскости, а еще 2 – на боковых поверхностях челюстей. Подобное расположение позволяет не только добиться сверх качественной фиксации, но и обеспечивает наименьший возможный травматизм при подобных видах операций.

Низкий уровень потенциальных осложнений


Если говорить о разнообразных существенных осложнениях, которые возникают у пациентов, решившихся на имплантацию, то их количество значительно меньше, чем даже у людей с адентией, носящих съемные зубные протезы. К примеру, известным фактом является то, что зубные протезы на съемной основе из-за их плохого уровня фиксации сильно натирают слизистую оболочку рта. Это не только приводит к возникновению местного воспаления, выражающегося в развитии гингивитов и стоматитов, но также потенциально может стать причиной развития онокологических патологий полости рта, атрофии слизистой оболочки и массивного остеомиелита.

Плотно зафиксированный протез, который оказывает стабильное трение всего на несколько точек костей верхней и нижней челюстей, потенциально способен значительно облегчить страдания человека с адентией, попутно вызвав минимальное количество разнообразных осложнений. В случае самого неблагоприятного развития и наличия у пациента специфических состояний организма (выраженное снижение общего жизненного тонуса, критичное уменьшение уровня кальция в организме и т.д.) потенциально могут привести разве только к локальному остеомиелиту в местах введения штифтов.

Относительно небольшая цена


Всегда помните о том, что совершив процедуру установка подобного рода имплантов, вам больше не придется за них платить ни разу в жизни. Предположим, с вставной челюстью такой номер не пройдет, поскольку она постоянно меняет конфигурацию, да и конфигурация ротовой полости под ее воздействием со временем изменяется. А значит, ее необходимо будет время от времени постоянно подгонять и переделывать, что будет приводить к новым и новым затратам.

Когда же вы устанавливаете протез все на 4 имплантах, цена его, если посчитать суммарно весь период обслуживания, который потенциально необходим съемному протезу, будет в разы меньше. Одна процедура установки, безусловно, стоит дороже, чем один визит примерки схемного протеза. Зато общее количество денежных средств, которые необходимо будет потратить на установку имплантов, суммарно значительно уступит традиционным «зубам». Посчитайте, прикиньте и убедитесь в этом сами!





Рекомендуем по теме:

Распространенные заблуждения о лечении гепатита С

Имплантация зубов: особенности и преимущества

Средства для улучшения потенции и увеличения члена

Устранение серьезных стоматологических проблем

Как начать играть в покер онлайн

Деньги быстро и без проблем на карту!


Журнал Edge опубликовал статью о Кировске

В Мурманске прошел "Праздничный Особенный Детский Артистичный Радостный Обаятельный Концерт"

В Архангельской области стартовала работа новой системы обращения с ТКО

150 юных гимнасток состязаются в первенстве СЗФО в Сыктывкаре

Санаторию "Марциальные воды" нужна реконструкция

Азино777 и его привлекательные особенности

В Сийском монастыре прошел педагогический семинар
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета