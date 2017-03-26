В Мурманске начинают выпускать лекарства и корма из рыбьей требухи

Мурманская область >> Медицина >> 26.03.2017

Инновационное производство расщепленного белка из рыбьей требухи запустят в Мурманске. Соглашение о реализации проекта заключено на IV Международной конференции на тему рыболовства в Арктике между правительством Мурманской области, компанией "Биомиарин", оргкомитетом конкурса "Регионы - устойчивое развитие". Расщепленный белок найдет потребителей в пищевой промышленности и фармацевтической сфере.

В Мурманске уже запущено экспериментальное производство гидролизата белка. Это сделали еще несколько лет назад, но только теперь завод планируют вывести производство на промышленную мощность. В качестве основы для будущего производства используется уникальная разработка местных ученых из Полярного НИИ морского рыбного хозяйства им. Н. Книповича.

Представители Корпорации развития, сопровождающей проект, уверены, что ноу-хау сможет заместить дорогостоящую импортную продукцию отечественным и более дешевым аналогом. Также это будет отвечать политике импортозамещения.

Полученный продукт может найти широкое применение в качестве кормов для животных. В России спрос на него высокий, и ежегодно в РФ ввозятся сотни тысяч тонн такой продукции.

С экологической точки зрения разработка также важна. Она дает возможность сделать переработку рыбы полностью безотходной. В тестовом режиме с помощью этой технологии получают 200 кг продукции в месяц. В промышленном производстве на первом этапе этот объем может вырасти до 3 тонн. Инвестиций в проект потребуется около 70 млн руб. со сроком окупаемости 5 лет.

Напомним, что на конференции "Рыболовство в Арктике: современные вызовы, международные практики, перспективы" побывали представители 10 государств. Главной темой встречи стала проблема старения флота рыбопромышленных компаний Арктики.





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