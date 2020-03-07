Программа центра комплексных научных медисследований в Арктике будет подготовлена в 2020 г.

В сентябре 2019 г. было решено создать на базе СГМУ центр комплексных научных медисследований в Арктике.



Должны быть подготовлена программа развития вуза как федерального центра. Надо проработать цели проекта, методы их достижения, определить потребности в ресурсах, после чего будет разработан продукт, готовый к реализации.



Центр уже хорошо технически оснащен, применяет современные методики. Но он также должен заниматься научной работой, обеспечить российские арктические территории квалифицированными кадрами. В Арктической зоне нужен полноценный центр медицины, который способен решить и проблему кадров в сухопутной и морской части Арктики. Сейчас проблема медобеспечения стоит очень остро, нет достаточного количества медкадров.



Напомним, что Северный медицинский госуниверситет открыт в 1932 г. СГМУ - единственный медвуз в Арктической зоне РФ. В нем обучаются студенты из 24 регионов России, а всего в нем 4,8 тыс. студентов. Это ключевой медицинский вуз в северных регионах европейской России.