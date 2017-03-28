Паллиативное отделение для детей с тяжелыми и неизлечимыми болезнями открывается в Архангельске

Архангельская область >> Медицина >> 28.03.2017

На следующей неделе при детской клинической больнице Архангельска откроется паллиативное отделение для детей с тяжелыми и неизлечимыми болезнями. Регион давно нуждался в подобном учреждении, и теперь маленькое отделение будет доступно маленьким пациентам.

Методист медицинского учреждения Л. Тураснкая, рассказала, что отделение будет состоять из 10 палат, игровой комнаты и процедурного кабинета. В настоящий момент практически все оборудование уже расстановлено по местам и работает. Большую помощь в открытии отделения оказали благотворительные фонды и просто неравнодушные люди, которые обеспечили ночниками, столиками, мягкими стульями, стеллажами для игрушек. В ближайшие дни должны привезти электроплитку для процедурной, телевизор - в игровую комнату.

Отделение начнет интенсивно работать с первого дня открытия. Уже зарезервированы места для пяти детей, которые будут находиться в больнице вместе с мамами.

Решение об открытии паллиативного отделения было принято в связи с усилением помощи, направленной на улучшение качества жизни детей с неизлечимыми заболеваниями, облегчение их тяжелых симптомов. Детям должны создавать условия, при которых их жизнь будет максимально приближена к настоящей, дома. Здесь их будут лечить, купировать болевые ощущения, другие симптомы заболеваний, оказывать психологическую и психосоциальную поддержку, играть.

Кроме того, находясь дома, бывает невозможно оказать ребенку определенные виды услуг, потому что для этого нужно специальное оборудование. В России подобных отделений мало, поэтому опытом готовы поделиться другие города, где такие палаты и целые больницы уже существуют. Например, подобное отделение есть в Челябинске, и оно считается одним из лучших в стране.









Рекомендуем по теме:

Социальная аптека откроется в Мурманске на Татьянин день

В Архангельске получили лицензию на проведение трансплантаций

В Архангельск прибыли представители итальянского благотворительного фонда "Помогите спасти детей"

"Город добрых дел" собрал в Череповце 3 тыс. посетителей

Ремонт онкодиспансера Мурманска завершится только осенью 2017 г.

Art Arctic Forum открылся в Архангельске


Форум "Арктика. Сделано в России" пройдет в г. Малые Корелы

"Московская оперетта" привезет в Мурманск "Красотку Кабаре"

В Архангельске построят экспоцентр за 342 млн руб.

Дни якутского кино в Архангельске завершит показ "Неразгаданной любви"

50% жилищных кредитов Сбербанка в Архангельской области выдаются онлайн

Молодежное правительство Коми побывало в избиркоме

126 млн руб. выделит федеральный бюджет для реализации программ формирования комфортной городской среды в Коми
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2017 © arhpress.ru. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета