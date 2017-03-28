Паллиативное отделение для детей с тяжелыми и неизлечимыми болезнями открывается в Архангельске

На следующей неделе при детской клинической больнице Архангельска откроется паллиативное отделение для детей с тяжелыми и неизлечимыми болезнями. Регион давно нуждался в подобном учреждении, и теперь маленькое отделение будет доступно маленьким пациентам.



Методист медицинского учреждения Л. Тураснкая, рассказала, что отделение будет состоять из 10 палат, игровой комнаты и процедурного кабинета. В настоящий момент практически все оборудование уже расстановлено по местам и работает. Большую помощь в открытии отделения оказали благотворительные фонды и просто неравнодушные люди, которые обеспечили ночниками, столиками, мягкими стульями, стеллажами для игрушек. В ближайшие дни должны привезти электроплитку для процедурной, телевизор - в игровую комнату.



Отделение начнет интенсивно работать с первого дня открытия. Уже зарезервированы места для пяти детей, которые будут находиться в больнице вместе с мамами.



Решение об открытии паллиативного отделения было принято в связи с усилением помощи, направленной на улучшение качества жизни детей с неизлечимыми заболеваниями, облегчение их тяжелых симптомов. Детям должны создавать условия, при которых их жизнь будет максимально приближена к настоящей, дома. Здесь их будут лечить, купировать болевые ощущения, другие симптомы заболеваний, оказывать психологическую и психосоциальную поддержку, играть.



Кроме того, находясь дома, бывает невозможно оказать ребенку определенные виды услуг, потому что для этого нужно специальное оборудование. В России подобных отделений мало, поэтому опытом готовы поделиться другие города, где такие палаты и целые больницы уже существуют. Например, подобное отделение есть в Челябинске, и оно считается одним из лучших в стране.











