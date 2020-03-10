В Коми обяжут носить маски

Республика Коми >> Медицина >> 10.03.2020

Роспотребнадзор Коми требует введения плана по нераспространению коронавируса немедленно. 

Сейчас ситуация с заболеваемостью ОРВИ, гриппом стабильная, превышение порога не зафиксировано. Главный санитарный врач республики Л. Глушкова отметила, что на сегодняшний день стран, где зарегистрирован коронавирус,  около 70, а нет болезни только в Антарктиде.

В Коми под меднаблюдением находятся граждане Китая, Италии, Испании, Ирана и Южной Кореи. Но независимо от ситуации в регионах, в Коми ввели план защиты населения. Медицинские учреждения перепрофилируют под контактных лиц. В каждом районе должны знать, куда направлять людей с подозрением на коронавирус. Нужно подготовить для них помещения. В школах введены утренние фильтры, поэтому изменилась работа медперсонала. Будут закуплены ультрафиолетовые лампы в учреждениях, где их нет. Влажная уборка с дезсредствами должна проводиться 2 раза в день. В заведениях общепита персонал должен носить маски, как и во всех торговых точках. В автоперевозках для защиты пассажиров нужно ввести масочный режим.





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