В Коми обяжут носить маски

Роспотребнадзор Коми требует введения плана по нераспространению коронавируса немедленно.



Сейчас ситуация с заболеваемостью ОРВИ, гриппом стабильная, превышение порога не зафиксировано. Главный санитарный врач республики Л. Глушкова отметила, что на сегодняшний день стран, где зарегистрирован коронавирус, около 70, а нет болезни только в Антарктиде.



В Коми под меднаблюдением находятся граждане Китая, Италии, Испании, Ирана и Южной Кореи. Но независимо от ситуации в регионах, в Коми ввели план защиты населения. Медицинские учреждения перепрофилируют под контактных лиц. В каждом районе должны знать, куда направлять людей с подозрением на коронавирус. Нужно подготовить для них помещения. В школах введены утренние фильтры, поэтому изменилась работа медперсонала. Будут закуплены ультрафиолетовые лампы в учреждениях, где их нет. Влажная уборка с дезсредствами должна проводиться 2 раза в день. В заведениях общепита персонал должен носить маски, как и во всех торговых точках. В автоперевозках для защиты пассажиров нужно ввести масочный режим.