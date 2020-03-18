В Вологде будут производить дезинфицирующий раствор

Мэр Вологды С. Воропанов сообщил, что в городе начнут выпускать дезинфицирующий раствор для местных аптек. Производство начнет аптека "Вологдафарм", у которой есть собственные мощности. С 18 марта хлоргексидин 0,5% на основе спирта поступит в продажу. Это препарат исключительно для внешнего применения.



Также мэр сообщил, что горадминистрация решает проблемы отсутствия медмасок в аптеках. В ближайшее время ожидается поставка одноразовых и многоразовых масок. Местные швейные предприятия начнут изготовление марлевых повязок, которыми обеспечат работников инфраструктурных предприятий.



На данный момент в Вологде не зарегистрировано ни одного случая коронавируса.



Вчера в Вологодской области ввели режим повышенной готовности в связи с угрозой коронавируса. Запрещено проведение детских, спортивных, межшкольных, культурных, межмуниципальных мероприятий с числом участников от 500 человек. Запрещается проводить все мероприятия международного и межрегионального уровня. Запрет продлится минимум 1 месяц.