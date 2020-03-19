Врачи Коми бьют тревогу о мужском здоровье

Врач-андролог И. Аминев из отделения охраны репродуктивного здоровья перинатального центра Коми заявил, что сейчас есть люди, понятия не имеющие, кто такой андролог. Не удивительно, что проблемы с мужским здоровьем с годами становятся все актуальнее. На прием к андрологу мужчины сами не приходят, а только по направлению жены или гинеколога.



За весь прошлый год к И. Аминеву обратилось свыше 1 тыс. человек, а у 840 выявлены заболевания. Мужское бесплодие стало встречаться чаще. В 2019 г. к андрологу обратились 428 мужчин, у которых было обнаружено бесплодие, а 300 из них пришли на прием впервые.



Сейчас таких больных много, в чем виновато правительство страны, которое всегда уделяло внимание здоровью женщин, а о мужчинах никто не думал.



Беспокойство вызывают и мальчики. Приказ Минздрава обязывает делать осмотр детей 3-6 лет, а потом до 14 лет пробел. Получается, что осматривая ребенка 3-6 лет, врач видит одно заболевание, после 14 лет - другое, и уже запущенное, которое можно было выявить в 10 лет.