Количество целевых мест для медиков в Карелии может быть увеличено

Республика Карелия >> Медицина >> 20.03.2020

Депутаты Заксобрания Карелии приняли обращение в Миннауки и высшего образования России, Минздрав РФ по вопросу увеличения количества приема в медицинские вузы Карелии целевиков. Авторы инициативы - депутаты А. Мазуровский, М. Стоцкий, А. Хейфец, В. Семенов и Л. Лиминчук.

В. Путин не раз говорил о необходимости значительно увеличить целевые квоты в медвузах, поэтому была создана рабочая группа, отвечающая за вопросы организации первичной медпомощи на территории Карелии, и для решения кадровых вопросов в здравоохранении в том числе.

Депутаты просят увеличить контрольные цифры приема на места ординатуры и специалитета мединститута ПетрГУ. Глава вуза А. Балашов инициативу поддержал.

Также должен быть изменен подход к приему на обучение в Петрозаводский медколледж. Сейчас не предусмотрено выделение мест целевикам и проведение конкурса для поступающих по целевой квоте. Этот подход требует срочного пересмотра, а помимо этого вопроса нужно решить еще один -  выделение медицинским специалистам жилья.





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