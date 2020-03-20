Количество целевых мест для медиков в Карелии может быть увеличено

Депутаты Заксобрания Карелии приняли обращение в Миннауки и высшего образования России, Минздрав РФ по вопросу увеличения количества приема в медицинские вузы Карелии целевиков. Авторы инициативы - депутаты А. Мазуровский, М. Стоцкий, А. Хейфец, В. Семенов и Л. Лиминчук.



В. Путин не раз говорил о необходимости значительно увеличить целевые квоты в медвузах, поэтому была создана рабочая группа, отвечающая за вопросы организации первичной медпомощи на территории Карелии, и для решения кадровых вопросов в здравоохранении в том числе.



Депутаты просят увеличить контрольные цифры приема на места ординатуры и специалитета мединститута ПетрГУ. Глава вуза А. Балашов инициативу поддержал.



Также должен быть изменен подход к приему на обучение в Петрозаводский медколледж. Сейчас не предусмотрено выделение мест целевикам и проведение конкурса для поступающих по целевой квоте. Этот подход требует срочного пересмотра, а помимо этого вопроса нужно решить еще один - выделение медицинским специалистам жилья.