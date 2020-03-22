Мурманскую больницу разукрасят

Мурманская область >> Медицина >> 22.03.2020

Дизайнеры займутся ремонтом нейрохирургического отделения Мурманской ОКБ им. П. Баяндина. Замглавврача по хозвопросам  В. Амелин рассказал, что стены в детских палатах будут украшены специальными обоями. Они будут в виде мелованных досок, чтобы дети могли их разрисовывать. Стены  будут иметь теплый бежевый цвет, который, по мнению экспертов, наиболее подходит северному климату, дарит тепло и уют.

Дети смогут скрасить свое вынужденное пребывание в больнице. Они по природе активны, а больница вынуждает их маяться от скуки. Поскольку физическая активность им противопоказана, в творческой их решили не ограничивать и дать возможность разрисовывать стены. Многие дети об этом мечтают, потому что в обычной жизни родители этого делать не разрешают.

Ремонт больницы продолжается по графику. Через месяц завезут оборудование и новую мебель, а врачи смогут занять свои кабинеты, а пациенты - палаты. К концу года закончат реконструкцию пищеблока, где появится цех выпечки, а в апреле будет готов проект благоустройства прилегающей территории.





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