В Череповце закупят новое медоборудование для больниц

Вологодская область >> Медицина >> 26.03.2020

В рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение" в Череповце планируют закупить новое медобрудование для больницы.

В регионе самые распространенные причины смертности – онкологические и сердечно-сосудистые заболевания. Для снижения смертности предусмотрена поставка медоборудования, которое введут в эксплуатацию не раньше осени. Ведутся процедуры подготовки перед закупкой. Запланировано пополнение в региональном сердечно-сосудистом центре Вологодской ОКБ рентгеновским томографом для исследований головного мозга и сердца.

Также доосностят первичное сосудистое отделение ВОКБ №2 в Череповце, куда привезут ангиографический комплекс с возможностью эндоваскулярных вмешательств на брахиоцефальных, коронарных и внутри мозговых артериях. В первичное сосудистое отделение ВГБ №1 привезут диагностический комплекс для УЗИ экспертного класса, который позволит исследовать брахиоцефальные сосуды, выполнять транскраниальные исследования, трансторакальную эхокардиографию.

В рамках борьбы с онкозаболеваниями запланирована поставка в Вологодский областной онкодиспансер 48 единиц оборудования.





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