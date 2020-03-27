В Архангельской области коронавирус выявлен у троих жителей

Архангельская область >> Медицина >> 27.03.2020

Оперштаб по противодействию коронавирусу в Архангельской области опубликовал данные на 26 марта. Только у 3 жителей региона выявлен вирус, наблюдаются у медиков 590 человек, в карантина сняты 113 человек после полного обследования.

Управление Роспотребнадзора региона напоминает, что люди 60 лет и старше входят в группу повышенного риска. Им рекомендуют не посещать общественные места, не выходить из квартир без необходимости. В целях профилактики рекомендуется постоянно мыть руки, дезинфицировать сумки, телефоны, другие предметы после выхода из дома.

Власти региона требуют придерживаться рекомендации, поскольку в это время года симптомы, схожие с коронавирусными часто бывают при обычных простудах, а люди начинают паниковать, вызвать врачей на дом или звонить в скорую помощь. Телефоны "горячей линии" перегружены во многом из-за того, что люди звонят по причинам, далеким от коронавируса. Выходя на улицу, они подвергают себя опасности простудиться и заболеть не только ОРВИ и обычным гриппом.





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