Глава НАО побывал в окружном противотуберкулезном диспансере
Одно отделение противотуберкулезный диспансера НАО в Нарьян-Маре перепрофилировано для приема 12 больных коронавирусом.
Помещение предназначено для госпитализации пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Скоро сюда доставят портативные кислородные концентраторы, о чем сообщил главврач диспансера А. Бобрешов. В помещении созданы все условия для нахождения медперсонала в количестве 6 человек.
Напомним, что в НАО пока не выявлено случаев заболевания коронавирусом, но глава округа А. Цыбульский считает, что нужно быть готовыми к появлению пациентов. Сейчас на въезде в Нарьян-Мар со стороны зимника, в аэропорту организованы меры контроля. Цыбульский выразил надежду, что в силу специфики территории принимаемых мер будет достаточно для того, чтобы зараженных коронаврусом не появилось.
В окружной больнице также подготовлен план по перепрофилированию подразделений. В стационаре разворачивается 7 реанимационных коек для людей, которым нужна искусственная вентиляция легких, 30 коек для людей со средней степенью тяжести заболевания.
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