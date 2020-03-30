В Карелии увеличится количество лабораторий для тестов на коронавирус

До недавнего времени в Карелии всего в одной лаборатории можно было сделать тест на коронавирус. Но министр здравоохранения республики М. Охлопков сообщил, что лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии настолько загружена, что сотрудникам приходится работать без перерывов и выходных. Минздрав выступил с инициативой создания дополнительных лабораторий.



В Петрозаводске пришлось открыть еще 3 лаборатории, которые будут выполнять исследования на коронавирус методом ПЦР (полимеразной цепной реакции). Исследования уже начали делать в Республиканской инфекционной больнице, где задействовано 2 анализатора. Сегодня тесты можно проводить еще на 2-х аппаратах в лаборатории Республиканского кожно-венерологического диспансера и в лаборатории ФСИН.



Анализы нельзя пройти по желанию. Их делают только по назначению врача людям, вернувшимся из зарубежных поездок.



В Карелии уже выполнено свыше 900 исследований. 10 тыс. жителей республики находятся на карантине дома, и только за прошлые выходные их количество увеличилось на 5 тыс. человек.