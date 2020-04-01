В Северодвинске нашли деньги на изготовление масок

Мурманская область >> Медицина >> 01.04.2020

Власти Северодвинска долго не могли изыскать резервы для выпуска масок. Но деньги все же нашлись в резервном фонде горадминистрации. Их направят на изготовление санитарных масок на швейных фабриках города. Об этот заявил глава города И. Скубенко. Но эти маски не поступят в продажу через торговые сети и аптеки. Их будут раздавать сотрудникам предприятий, обеспечивающих функционирование Северодвинска.

В городе находится крупнейший в стране судостроительный комплекс — ПО "Севмаш" - центр атомного судостроения, а также много других предприятий по сервисному обслуживанию и ремонту судов и кораблей.

Глава города недоволен тем, что многие горожане не осознают опасности, нависшей над миром. Они ведут себя несознательно, игнорируют предписания, не соблюдают режим самоизоляции, сеют панику в магазинах, создавая искусственный ажиотаж. По этой причине по городу уже два дня передвигаются машины с громкоговорителями, которые постоянно напоминают о необходимости сидеть дома и о том, что это не просьба, а требование.





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