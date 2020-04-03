"ФосАгро" закупит для Мурманской области медоборудование
Компания "ФосАгро" планирует купить для региона две машины скорой помощи с техникой для искусственной вентиляции легких, медицинскую мебель, посуду, белье, дезинфицирующие и моющие средства, средства индивидуальной защиты.
На заседании оперштаба Мурманской области под руководством губернатора А. Чибиса гендиректор "ФосАгро" А. Гурьев выразил готовность купить необходимое медоборудование для региона. Компания приобрела 4 аппарата ИВЛ для Апатитско-Кировской больницы, а также 12 кислородных концентраторов, 1 тыс. костюмов инфекционной защиты, 148 костюмов для химической защиты, 500 полумасок-фильтров, 80 защитных очков и 42 комбинезона, не считая партии медицинских масок, пробирок, шприцев, биоматериалов.
В ближайшее время будут сделаны закупки, обозначенные на заседании оперативного штаба региона по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Напомним, что город и область перешли на особый режим. Население находится на самоизоляции, ограничен въезд и выезд из Мурманска на всех видах транспорта.
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