"ФосАгро" закупит для Мурманской области медоборудование

Мурманская область >> Медицина >> 03.04.2020

Компания "ФосАгро" планирует купить для региона две машины скорой помощи с техникой для искусственной вентиляции легких, медицинскую мебель, посуду, белье, дезинфицирующие и моющие средства, средства индивидуальной защиты.

На заседании оперштаба Мурманской области под руководством губернатора А. Чибиса гендиректор "ФосАгро" А. Гурьев выразил готовность купить необходимое медоборудование для региона. Компания приобрела 4 аппарата ИВЛ для Апатитско-Кировской больницы, а также 12 кислородных концентраторов, 1 тыс. костюмов инфекционной защиты, 148 костюмов для химической защиты, 500 полумасок-фильтров, 80 защитных очков и 42 комбинезона, не считая партии медицинских масок, пробирок, шприцев, биоматериалов.

В ближайшее время будут сделаны закупки, обозначенные на заседании оперативного штаба региона по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Напомним, что город и область перешли на особый режим. Население находится на самоизоляции, ограничен въезд и выезд из Мурманска на всех видах транспорта. 





Рекомендуем по теме:

В Петрозаводске запретили несовершеннолетним появляться в общественных местах без масок и родителей

Власти Архангельской области закупят противогазов на 6 млн руб.

В Апатитах состоялись торжества, посвященные Дню химика

Подготовку к полевой кампании на Вологодчине обсудили в правительстве области

В Череповце освятили новый храм

Комплекс утилизации промотходов открыли на предприятии "Апатит"


В Вологде проходит конкурс детского творчества "Школа, в которой я хочу учиться"

В Петрозаводске прошла конференция "Женщина и бизнес"

В Кировске и Апатитах снимут фильм о советской лыжнице Е. Вяльбе

В Коми обяжут носить маски

В Вологде выбрали учителя года

В Карелии обсуждают сбитый в 1978 г. "Боинг"

Вологодские спортсмены победили в первенстве и чемпионате России по традиционному ушу
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета