Тест-системы на коронавирус поступили в три города Поморья

В Архангельской области расширили список медучреждений, в которых проводятся лабораторные тесты на коронавирус. Тест-системами обеспечены 3 города Поморья – Северодвинск, Котлас и Архангельск.



Исследование будут проводить в дополнительных лабораториях кожно-венерологического диспансера Архангельска, больнице им. Св. Луки в Котласе и БСМП Северодвинска, поликлинике "РЖД-Медицина" в Архангельске. Медучреждения уже получили необходимое оборудование, расходные материалы, а медперсонал прошел инструктаж и обучение.



Анализ на коронавирус проводится по направлению. Для теста берется слизь из ротовой полости. Тест на коронавирус обязательно пройдут все, кто вернулся из стран, неблагополучных по коронавирусу и у людей, общавшихся с инфицированными или диагнозом пневмония.



Напомним, что еще на прошлой неделе тесты на коронавирус делали только в архангельском Центре гигиены и эпидемиологии, но для региона этого было недостаточно, поэтому было решено расширить список городов, где можно сделать тесты.