Медоборудование получит Архангельская область за счет фонда правительства РФ

арх >> Медицина >> 05.04.2020

Медоборудование поступит в регион за счет денег из фонда правительства России, казны региона, в рамках поставок Минпрома России.

Глава Минздрава Архангельской области  А. Карпунов сообщил, что в регионе привезут 44 аппарата искусственной вентиляции легких, 11 наркозно-дыхательных аппаратов. Их распределят между ОКБ, городскими больницами Северодвинска и Котласа.

Сейчас в медучреждениях Поморья 419 аппаратов ИВЛ, оборудовано свыше 7,2 тыс. коек, из которых 600 для инфекционных пациентов и реанимации. Из федеральной казны выделено 176 млн руб. на подготовку дополнительных мест для пациентов с коронавирусом.

В целом регион готов к возможному распространению инфекции, но предпринимает все, чтобы этого не случилось. Действует карантин, транспортные потоки ограничены, не работает большая часть магазинов, за исключением продовольственных и аптек. Людей просят без надобности не выходить из дома и даже не гулять, а если приходится выходить, то обязательно в маске. Ограничено количество людей в магазинах. 





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