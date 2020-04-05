Медоборудование получит Архангельская область за счет фонда правительства РФ

Медоборудование поступит в регион за счет денег из фонда правительства России, казны региона, в рамках поставок Минпрома России.



Глава Минздрава Архангельской области А. Карпунов сообщил, что в регионе привезут 44 аппарата искусственной вентиляции легких, 11 наркозно-дыхательных аппаратов. Их распределят между ОКБ, городскими больницами Северодвинска и Котласа.



Сейчас в медучреждениях Поморья 419 аппаратов ИВЛ, оборудовано свыше 7,2 тыс. коек, из которых 600 для инфекционных пациентов и реанимации. Из федеральной казны выделено 176 млн руб. на подготовку дополнительных мест для пациентов с коронавирусом.



В целом регион готов к возможному распространению инфекции, но предпринимает все, чтобы этого не случилось. Действует карантин, транспортные потоки ограничены, не работает большая часть магазинов, за исключением продовольственных и аптек. Людей просят без надобности не выходить из дома и даже не гулять, а если приходится выходить, то обязательно в маске. Ограничено количество людей в магазинах.