В Вологде нужна кровь всех групп

Вологодская область >> Медицина >> 06.04.2020

Доноров Вологде становится меньше, а потребность в крови сохраняется. В условиях карантинных мероприятий кровь стало сдать еще сложнее, а от сдачи отказываются даже те, кто занимался этим постоянно.

В Вологде работают волонтеры, которые разносят продукты, лекарства пожилым людям. Есть и те, кто не находится в группе риска, а значит, может посетить пункт переливания крови. Проблема в том, что доехать до них не на чем и ходить по улицам нельзя.

Департамент здравоохранения уведомляет, что сдать кровь можно при наличии паспорта и сохраненного на телефоне письма-приглашения, которое при необходимости нужно предъявить людям, контролирующим соблюдение режима карантина на улицах. Для сдачи крови не понадобится специальное разрешение или пропуск для передвижения по улице, но многие опасаются, что контролирующие органы об этом не осведомлены.   

Станция переливания кровь расположена на ул. Ветошкина, 55. Здесь ждут доноров с 8:00 до 13:00 (понедельник-пятница), доноров плазмы – по будням с 8:00 до 11:30.





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