Медики НАО получат деньги из резервного фонда Правительства РФ

Правительство России выделило 10,2 млрд руб. для распределения по регионам. Эти деньги должны быть направлены на борьбу с коронавирусной инфекцией. В НАО больных пока нет.



Выделенные средства пойдут на стимулирующие выплаты за особые условия работы, допнагрузку медработникам, которые регулярно оказывают помощь гражданам с выявленной коронавирусной инфекцией, лицам из групп риска.



Утверждены правила, согласно которым врачи скорой помощи получат дополнительно 80 % среднемесячного дохода от ЗП за 9 месяцев 2019 г. по данным Росстата. Средний медперсонал скорой медпомощи получит 40 %, фельдшеры - 20 %. Остальной персонал, содействующий в оказании скорой помощи (водители, санитары и т. д.) получат 20 %.



Врачи первичного звена (инфекционисты, педиатры, терапевты, пульмонологи) получат 80 % среднемесячного дохода за 9 месяцев 2019 г., средний и младший медперсонал – 40% и 20%. Врачи, работающие в стационаре, получат помимо ежемесячных выплат 100 % допвыплаты, средний медперсонал - 50 %, младший - 30 %.