В НАО зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусом

Ненецкий автономный округ >> Медицина >> 12.04.2020

В округе до 9 апреля не было ни одного случая заражения коронавирусом. Но тест-проба жителя Нарьян-Мара, приехавшего в НАО из Санкт-Петербурга, оказалась положительной.

Пациента сразу поместили в отделение Ненецкой окружной больницы, перепрофилированное для приема заболевших COVID-19. Результат анализа направили в Московский противочумной центр, где должны подтвердить или опровергнуть наличие коронавирусной инфекции.

Оперштаб по профилактике коронавируса устанавливает лиц, с которыми инфицированный контактировал, помимо людей, летевших с ним на одном самолете. У них возьмут тест-пробы и предпишут соблюдение самоизоляции на 14 дней.

Заболевший  сам обратился на горячую линию, медики приехали к нему и сделали тест. Симптомов заболевания у человека не было. 

В НАО обеспечена готовность принимать пациентов с коронавирусом. Для этого оборудованы платы в Ненецкой окружной больнице. Также регион обеспечен запасом лекарственных препаратов для лечения COVID-19 и средствами для обеспечения безопасности медиков.





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