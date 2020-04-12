В НАО зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусом

В округе до 9 апреля не было ни одного случая заражения коронавирусом. Но тест-проба жителя Нарьян-Мара, приехавшего в НАО из Санкт-Петербурга, оказалась положительной.



Пациента сразу поместили в отделение Ненецкой окружной больницы, перепрофилированное для приема заболевших COVID-19. Результат анализа направили в Московский противочумной центр, где должны подтвердить или опровергнуть наличие коронавирусной инфекции.



Оперштаб по профилактике коронавируса устанавливает лиц, с которыми инфицированный контактировал, помимо людей, летевших с ним на одном самолете. У них возьмут тест-пробы и предпишут соблюдение самоизоляции на 14 дней.



Заболевший сам обратился на горячую линию, медики приехали к нему и сделали тест. Симптомов заболевания у человека не было.



В НАО обеспечена готовность принимать пациентов с коронавирусом. Для этого оборудованы платы в Ненецкой окружной больнице. Также регион обеспечен запасом лекарственных препаратов для лечения COVID-19 и средствами для обеспечения безопасности медиков.