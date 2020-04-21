В НАО возобновлено оказание стоматологических услуг

Ненецкий автономный округ >> Медицина >> 21.04.2020

После 3 недель перерыва возобновлена работа стоматологов в НАО.

Оказание стоматологических услуг прекратили 28 марта по указу главы округа. Работа с полостью рта считается максимально опасной, поскольку заразить врача может пациент, а пациента врач. По этой причине в поликлиниках не работали стоматологические отделения. Оказывалась только экстренная стоматологическая помощь, например, если воспалился нерв, была острая зубная боль и т. д.

По словам главврача окружной стоматполиклиники А. Абрамова, за прошлую неделю за скорой помощью обратились 142 пациента при мощности поликлиники во время работы в плановом режиме 200 человек в сутки.

Сейчас поликлиника снова работает в обычном режиме, а тем, кто был записан к стоматологу в дни ограничительных мер, о новых датах приема сообщат.

Решение возобновить работу организаций, которые предоставляют стоматологические услуги, было принято 17 апреля врио губернатора НАО Ю. Бездудным, а изменения внесены в указ "О введении режима повышенной готовности".





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