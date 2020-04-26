Ученые САФУ работают над созданием биоразлагаемых масок

В САФУ активно ведутся работы по созданию уникального биоразлагаемого материала, из которого можно делать средства индивидуальной защиты. Полученные медицинские маски можно пропитать антисептиком.



Новый материал будет экологичным. Цель его создания - биоразлагаемая ткань для костюмов и масок. Уникальный материал будет основой для изготовления средств защиты. Его разрабатывают специалисты ИТЦ "Современные технологии переработки биоресурсов Севера".



Плюс созданных из биоразлагаемого материала масок в том, что их не нужно утилизировать, поскольку они не нанесут ущерба экологии. Сколько времени займет процесс разложения медицинского изделия пока не сообщается. Маски будут иметь улучшенные характеристики за счет сильных фильтров.



Основа для изобретения - фильтрованный картон со слоем бактериальной целлюлозы. Целлюлоза получена из растворов растительного сахара разного происхождения и отходов сельхозпроизводства. Маски обладают низкой сопротивляемостью воздуху. Они подходят людям с нарушениями дыхания.