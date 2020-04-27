В Мурманской области проведена первая операция коронавирусному пациенту

Мурманская область >> Медицина >> 27.04.2020

В регионе впервые сделана успешная операция пациенту c двусторонней пневмонией и коронавирусом. Операция пациентке проводилась в реанимационном отделении.

Хирурги мурманской ОКБ им. П. Баяндина успешно справились с операцией. Работу проводили опытные торакальные хирурги по методу, отработанному на нескольких сотнях схожих операций.  Для хирургического вмешательства была нужна трахеотомия,  обеспечивающая поступление воздуха в дыхательные пути. Осложняла ситуацию короткая шея и лишний вес пациентки. Но за счет того, что классическую трахеотомию в отделении делали уже около 1 тыс. раз, эта операция также прошла успешно. Ее особенностью было лишь то, что приходилось придерживаться особых условий, направленных на безопасность медиков, которые могли заразиться коронавирсуом.

Напомним, что в Мурманской областной больнице в скором времени появится новая кислородная станция, которая будет производить из воздуха чистый кислород, необходимый  коронавирусным больным. В больнице должны быть идеальная дезинфекция. 





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