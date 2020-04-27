В Мурманской области проведена первая операция коронавирусному пациенту
В регионе впервые сделана успешная операция пациенту c двусторонней пневмонией и коронавирусом. Операция пациентке проводилась в реанимационном отделении.
Хирурги мурманской ОКБ им. П. Баяндина успешно справились с операцией. Работу проводили опытные торакальные хирурги по методу, отработанному на нескольких сотнях схожих операций. Для хирургического вмешательства была нужна трахеотомия, обеспечивающая поступление воздуха в дыхательные пути. Осложняла ситуацию короткая шея и лишний вес пациентки. Но за счет того, что классическую трахеотомию в отделении делали уже около 1 тыс. раз, эта операция также прошла успешно. Ее особенностью было лишь то, что приходилось придерживаться особых условий, направленных на безопасность медиков, которые могли заразиться коронавирсуом.
Напомним, что в Мурманской областной больнице в скором времени появится новая кислородная станция, которая будет производить из воздуха чистый кислород, необходимый коронавирусным больным. В больнице должны быть идеальная дезинфекция.
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