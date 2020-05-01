Минздрав Карелии просит молиться о здравии медработников

Минздрав Карелии просит настоятелей храмов молиться о здравии медиков, в связи с чем приходы получили списки медиков, оказывающих помощь больным.



Теперь по благословению митрополита Константина будут совершаться молитвы о медицинских тружениках, помогающим больным в тяжелое время. Глава ведомства М. Охлопков обратился к Константину с этой личной просьбой.



Такая просьба вызвала непонимание и резонанс в обществе. Многие восприняли ее как жест отчаяния и неспособности медиков справиться с коронавирусом, а поскольку просьба прозвучала от министра, сделали вывод, что дела совсем плохи, раз пришлось обращаться за помощью к церкви.



Охлопков считает иначе. Он отмечает, что как кандидат медицинских наук, митрополит Константин уделяет большое внимание помощи духовной именно медицинским работникам, так как понимает, как важна помощь церкви в сложившейся ситуации. По этой причине имена врачей, санитаров, фельдшеров, медсестер, оказывающих помощь больным, теперь разосланы во все приходы епархии Карелии.