Минздрав Карелии просит молиться о здравии медработников
Минздрав Карелии просит настоятелей храмов молиться о здравии медиков, в связи с чем приходы получили списки медиков, оказывающих помощь больным.
Теперь по благословению митрополита Константина будут совершаться молитвы о медицинских тружениках, помогающим больным в тяжелое время. Глава ведомства М. Охлопков обратился к Константину с этой личной просьбой.
Такая просьба вызвала непонимание и резонанс в обществе. Многие восприняли ее как жест отчаяния и неспособности медиков справиться с коронавирусом, а поскольку просьба прозвучала от министра, сделали вывод, что дела совсем плохи, раз пришлось обращаться за помощью к церкви.
Охлопков считает иначе. Он отмечает, что как кандидат медицинских наук, митрополит Константин уделяет большое внимание помощи духовной именно медицинским работникам, так как понимает, как важна помощь церкви в сложившейся ситуации. По этой причине имена врачей, санитаров, фельдшеров, медсестер, оказывающих помощь больным, теперь разосланы во все приходы епархии Карелии.
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